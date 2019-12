Polşanın Şirk şəhərində yaşayış binasında baş verən partlayış nəticəsində 2-si uşaq olmaqla 6 nəfər ölüb, daha 2 nəfər itkin düşüb, yanğınsöndürən yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli “Wiadomosci” qəzeti məlumat yayıb.

Təbii qaz şirkətindən hadisənin baş verməsinə səbəb kimi qazıntı işləri görülən zaman qaz kəmərinin zədələnməsi göstərilib.

Bildirilib ki, əvvəlcə partlayışdan sonra yanğın baş verib.



