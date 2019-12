Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Aİ-ni “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində münaqişələrin həllində daha fəal olmağa çağırıb

Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın xarici işlər nazirləri Bratislavada birgə bəyanat imzalayıblar.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Sənəddə Avropa İttifaqının (Aİ) “Şərq tərəfdaşlığı” proqramı üzv ölkələrdə pozitiv dəyişikliklər üçün imkan kimi dəyərləndirilib. Qeyd olunub ki, bu təşəbbüs tərəfdaşlara onların hər birinin niyyət və maraqlarına uyğun olaraq ittifaq ilə əməkdaşlığı dərinləşdirməyə şərait yaradır.

Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın birgə təşəbbüsü nəqliyyat, energetika və digər inteqrasiya sahələrində “Avropa İttifaqı+üç assosiasiyalı ölkə” dialoq formatının yaradılmasını nəzərdə tutur.

Hər üç ölkə həmçinin assosiasiyalı trioya Aİ-nin işçi qüvvəsi, əmtəə, xidmət və kapitalın azad hərəkəti imkanından tədricən və tam olaraq istifadəyə imkanın verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.



