Əfsanəvi pilot Mixael Şumaxer 2002-ci ildə “Formula-1”in çempionu olduğu “Ferrari F2002” satılıb.

Metbuat.az məlumatına görə, almaniyalıya 5-ci çempionluq qazandıran avtomobil Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən auksionda yeni sahibini tapıb.

Mövsümün 17 yürüşündən 11-də qalib gələn M.Şumaxer bunların üçündə - San-Marino, Avstriya və Fransa Qran-Prilərində məhz bu bolidi idarə edib. Avtomobil 6,6 milyon dollara satılıb.

