Rusiyada axtarışda olan şəxs Bakıya gələn zaman tutulub.

“Report” xəbər verir ki, Rusiya Federasiyasında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə axtarışda olan Ramil Nəbiyev Heydər Əliyev Aeroportunda Bakıya gələn zaman saxlanılıb.



