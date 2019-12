Ucları sola burulmuş saç stili yenidən dəbdə - FOTO

60-cı illərin həcmli “flip”i stilistlər mövsümün ən dəbli saç yığımı adlandırıb. Tezliklə bu tendensiya ulduzların da seçimləri arasında öz yerini möhkəmlədib.

Publika.az xəbər verir ki, Jaklin Kennedinin çiyin uzunluğunda olan ən çox sevdiyi ucu sola burulmuş həcmli saç yığımını son bir neçə ay ərzində bir çox ulduzda görmüşük. Bunlar arasında Kayli Jenner, Cenifer Lopez, Sofi Turner, Kardi Bi, Heyli Bolduin və Keti Perini misal çəkmək olar. Yeri gəlmişkən, saç stilini yerli məşhurlar arasında sınaqdan keçirən aktrisa Pərvin Abıyeva olub.

“Flip” adlandırılan bu düzüm 1960-cı illərdə dəbə minib, lakin onda daha həcmli edilirdi. 1990-cı illərdə yenidən aktuallaşan fasona yarımçıq quyruq əlavə edildi, indi isə saçların daha hamar versiyası dəbdədir.

