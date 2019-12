Bir neçə gün əvvəl Bakıda zəhərlənən tələbə qızlar evə buraxılıb.

Publika.az Səhiyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, qastroenterit (mədə soyuqlaması, sulu ishal, qarın krampları, mədə bulantısı və qusma ilə xarakterizə edilən infeksiya) diaqnozu ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılan iki tələbə qızın müalicəsi başa çatıb. Onlar bu gün evə buraxılıblar.

Qeyd edək ki, zəhərlənən tələbələrin ikisi də Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır.

