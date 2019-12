Bakı. Trend:

ABŞ-ın “Pantone” tədqiqat institutu 2020-ci ilin əsas rəngini seçib.

Trend-in məlumatına, bu ada klassik göy rəngi layiq görülüb.

Məlumatda qeyd olunur ki, bu rəng ölümsüz və sakit çalardır, alatoran səma haqqında düşüncələr sövq edir.

Qeyd edək ki, “Pantone” institutu 2000-ci ildə ilin rəngini seçir.

2019-cu ildə bu ada “canlı mərcan” rəngi layiq görülmüşdü.

