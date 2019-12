Bu gün Şamaxı şəhərində "ASAN Xidmət" Mərkəzinin açılışı olacaq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti Yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salmanov bildirib.

Onun sözlərinə görə, ilin sonunadək Tovuz, Kürdəmir və Ağcabədidə də belə xidmətlər açılacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.