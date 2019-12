Gələn il 3 “ASAN xidmət” mərkəzi istifadəyə veriləcək

"Gələn il Bakıda 2, regionlarda 1 ASAN xidmət mərkəzinin açılacağı gözlənilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti Yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salmanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Onun sözlərinə görə, paytaxtdakı "ASAN xidmət" Nərimanov rayonunda və Xətai rayonunda, Ukrayna dairəsi ətrafında olacaq.

C.Salmanov Sumqayıtdakı ikinci "ASAN xidmət"in tikintisinə gələn il başlanılacağını vurğulayıb: “Sumqayıt böyük şəhərlərimizdən biridir və burada əhali sıxlığı var. Ona görə də xidmətlərə böyük tələbat mövcuddur. “Gənclik şəhəri”ndə yeni "ASAN xidmət"in açılması və vətəndaşlara daha operativ xidmət göstərilməsinə ehtiyac var. Yəqin ki, tikintiyə gələn il başlanılacaq və 2021-ci ildə istifadəyə veriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.