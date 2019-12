Bakıda 3-cü “Sənət, Əl işləri və Biznes” mövsuzunda satış sərgisi keçirildi (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan – Fransa Ticarət Palatası və Dubay Ticarət və Sənaye Palatası qadın sahibkarların 3-cü “Sənət, Əl işləri və Biznes” mövsuzunda satış sərgisini birgə təşkil etdi. Sərgi 5 noyabr 2019-cu ildə Hyatt Regency Bakı otelinin dəstəyi ilə Hyatt Hall-da keçirildi.

Trend-ə verilən məlumata görə, tədbirdə Fransa Respublikasının Azərbaycandakı Səfiri cənab Zaxari Gros daxil olmaqla diplomatik missiyalar, Fransa – Azərbaycan Ticarət Palatasının üzvləri və digər dövlət və özəl sektor nümayəndələri iştirak etdilər.

Sərgi qadın sahibkarlığını dəstəkləmək, onlara yaradıcılıqlarını nümayiş etdirmək və korporativ müştərilər ilə əlaqələrin yaradılması üçün platforma təmin etmək məqsədilə 70 istedadlı qadın sahibkarı bir araya topladı. Zərgərlik əşyaları, rəsm əsərləri, toxunma aksesuarlar, suvenirlər, ev dekoru əşyaları, gəlinciklər və geyim əşyaları daxil olmaqla sərgidə geniş miqyasda əl işləri təqdim edildi.

Sərgi cari ilin sentyabr ayında 30 qadın sahibkar üçün keçirilmiş təlim seminarın davamı idi. Hər iki tədbir Dubay Ticarət və Sənaye Palatası tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində elan edilmiş və dünya insanları və müxtəlif mədəniyyətlər arasında ünsiyyəti təşviq edən Tolerantlıq ili çərçivəsində dəstəklənmişdi.

