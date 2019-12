Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək İspaniya Superkubokunun təqvimi müəyyənləşib.

Milli.Az İspaniya Futbol Federasiyasının saytına istinadən xəbər verir ki, turnirə gələn ilin yanvarında start veriləcək.

8 yanvar



23:00. "Valensiya" - "Real"

9 yanvar



22:00. "Barselona" - "Atletiko"

Cütün qalibləri yanvarın 12-də final görüşündə qarşılaşacaq. Həlledici oyun isə 22:00-da başlayacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.