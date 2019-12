Almaniyadan Türkiyəyə qarşı SƏRT ÇIXIŞ: NATO buna cavab verməlidir, əks halda...

NATO Türkiyənin S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi almasına cavab verməlidir.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Almaniya Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Nils Şmid deyib.

“Başlanğıcda bu, NATO-nun problemi halına gəldi. Buna görə də alyansdan güclü cavaba ehtiyacımız var. Rusiya silahlarının Türkiyə torpaqlarına yerləşdirilməsi NATO-ya təhdid təşkil edir. Buna görə də Türkiyə torpaqlarının müdafiəsi üçün başqa yol tapmaq lazımdır”, - senator bildirib.

“Necə bir cavab verilməlidir” sualına isə Şmid “Bu, NATO daxilində açıq müzakirə edilməlidir və daha sonra ABŞ istehsalı olan müdafiə sistemlərini yerləşdirmək üçün yol tapmağa çalışmalıyıq” cavabını verib.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.