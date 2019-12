Zaur Baxşəliyev "Bizimləsən"də taleyini müzakirə etdikləri bir ailədə qayınana-gəlin münasibətlərindən danışarkən öz ailəsindən sitat gətirib.

Milli.Az xəbər verir ki, aparıcı anasına qarşı həyat yoldaşı Günayın hansısa bir hörmətsizliyinə bağışlanmaz mövqeyindən də bəhs edib:

"Mənim gözümün qabağında 10 uşaq dayansın, 10 arvad dayansın, amma mənim anama qarşı edilmiş bir həqarəti, təhqiri, sərt bir baxışı olsa mən üstündən xətt çəkərəm".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

