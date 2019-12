Sosial media platforması "İnstaqram" uzun müddətdir müzakirə mövzusu olan məsələyə dair ilk addımı atdı.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 1 milyarddan çox istifadəçiyə sahib olan "İnstaqram" 13 yaşından kiçik şəxslərin tətbiqi istifadə etməsinə rəsmən qadağa qoyub. Sözügedən qərar bu gündən etibarən qüvvədədir.

Bir başqa yenilikdə platforma 13 yaşından kiçiklərin yeni "İnstaqram" hesabı açmasını əngəlləyəcək. Mövcud istifadəçilərdən isə yaş soruşulmayacaq.

