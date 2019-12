Türkiyə milli komandasının baş məşqçisi Şenol Günəş Azərbaycana gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təcrübəli mütəxəssisin səfəri AVRO-2020-nin final mərhələsinin Bakıda keçiriləcək oyunları ərəfəsində tanışlıq məqsədi daşıyır.

“Ay-ulduzlular”ın nümayəndə heyəti ilə birlikdə paytaxtımıza gələn Ş.Günəş Bakı Olimpiya Stadionuna baş çəkəcək.

Qonaqlar həmçinin baza və infrastrukturla tanış olacaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.