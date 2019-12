ABŞ qoşunlarının Suriyanın şimal-şərqindən geri çəkilmə prosesi tamamlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Müdafiə naziri Mark Esper açıqlayıb.

Nazir bildirib ki, Suriyada 600 ABŞ hərbçisi saxlanılıb. Bu rəqəm vəziyyətə görə dəyişə bilər.

