"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, ərazi bütovlüyü prinsipi əsasında həll olunmalıdır".

“Report” xəbər verir ki, bunu ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bratislavada keçirilən 26-cı iclasında Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib.

O, münaqişənin hələ də həll olunmadığını, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmaqda davam etdiyini deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.