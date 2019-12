Bakıda evdən 11 400 manat oğurlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonu, Vunq-Ta küçəsi, ev 11, mənzil 73-də baş verib.

Həmin ünvanda yaşayan 1964-cü il təvəllüdlü Ağasıyev Ağası Məhəmməd oğlunun evindən dekabrın 4-dü saat 10:30-dan 13:30-dək olan müddət ərzində mənzilin taxta qapısını sıxıb açmaqla 11 400 manat pul naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.