Azərbaycanın aparıcı ticarət holdinqi – “Veysəloğlu” MMC-nin şirkətlərindən biri ləğv olunur.

“Report” bu barədə Vergilər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Söhbət “V-Trade” MMC-dən gedir. Şirkət “Veysəloğlu”ya qoşularaq ləğv edildiyini, bütün hüquq və öhdəliklərini holdinqə ötürdüyünü bəyan edib.

Xatırladaq ki, hər kommersiya qurumu Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 2-ci Eninə küçəsi, ev 2 ünvanında fəaliyyət göstərir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.