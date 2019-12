Bakı. Trend:

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xəzər rayon təşkilatının qərargahında 23 dekabr 2019-cu il tarixində keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar 13 saylı Xəzər - Pirallahı və 14 saylı Xəzər seçki dairələrinin seçiciləri ilə görüş keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, görüşdə YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov və millət vəkili Rauf Əliyev iştirak edib.

