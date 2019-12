Fəxri Yaşar oğlu İsmayılov Baş Nazirin köməkçisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovun verdiyi məlumata görə, bu barədə Baş Nazir Əli Əsədov müvafiq sərəncam imzalayıb.

Baş Nazirin digər sərəncamı ilə Feyruz Rəvayət oğlu Mustafayev Nazirlər Kabineti Aparatının Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.