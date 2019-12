Bakı. Trend:

Nazirlər Kabinetinin Aparatında yeni təyinatlar olub.

Trend-in məlumatına görə, Fəxri Yaşar oğlu İsmayılov Baş Nazirin köməkçisi təyin edilib.

Baş Nazirin digər sərəncamı ilə Feyruz Rəvayət oğlu Mustafayev Nazirlər Kabineti Aparatının Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, ötən gün sosial məsələlər şöbəsinin müdiri Mehman Tağıyev, İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Azər Əmiraslanov təyin ediliblər.

