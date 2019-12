Baş nazirin yeni köməkçisi Fəxri İsmayılov kimdir? - DOSYE

Fəxri İsmayılov Baş nazir Əli Əsədovun köməkçisi təyin olunub.

Metbuat.az Fəxri İsmayılovun tərcümeyi-halını təqdim edir:

Fəxri İsmayılov 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Maliyyə və kredit” fakültəsinin bakalavr, 1998-2000-ci illərdə isə həmin fakültənin magistr pilləsini bitirmişdir. 2001-2004-cü illərdə Maliyyə kafedrasının aspirantı olmuşdur. 2008-ci ildə ABŞ-ın J.Kennedi adına Harvard Universitetinin "Dövlət Maliyyəsinin Menecmenti" ixtisasartıma proqramını bitirmişdir. 2010-2011-ci tədris illərində Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetinin "Maliyyə” departamentində post-doktorantura proqramının məzunu omuşdur. 2010-cu ildən iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktorudur.

Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında başlamışdır və müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Hazırda Mərkəzi Bankın Statistika departamentinin direktoru vəzifəsində çalışır.

Ümumilikdə aparıcı daxili və xarici elmi jurnallarda nəşr edilmiş 20-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Resurs iqtisadiyyatlarında fiskal çərçivə və fiskal dayanıqlıq, büdcə kəsiri və onun maliyyələşmə mənbələri, fiskal və monetar siyasətin koordinasiyası, orta müddətli xərclər strategiyası və s. sahələrdə aparılmış tədqiqat işlərinin müəllifidir.

