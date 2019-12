Türkiyəli məşhur futbol hakimi Səlahəddin Salar vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

Mərhum Ankara Qarşıyaxa qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

