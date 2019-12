Hindistanın Madya Pradeş ştatında sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb.

Yaralılardan 10-nun vəziyyəti ağırdır.

Qəzaya səbəb avtobusun sürücüsünün nəzarəti itirməsidir.

