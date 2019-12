ABŞ-da bir kişi dovşan ovlayarkən doqquz yaşlı oğlunu vurub.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Cənubi Karolinada - Sprinqfild şəhərində Brayn Franklin Uilyams oğlu Koltonu özü ilə ova aparıb.

Ehtiyatsızlıq səbəbindən atanın dovşana yönəltiyi güllə oğluna dəyərək, onu öldürüb.

Koltonun ölümünə görə atası cinayətə cəlb edilməyib.

Milli.Az

