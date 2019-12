Keçən ilki dəfilədən sonra "Victoria Secret"dən ayrılan Adriana Lima maraqlı açıqlama verib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı model 2021-ci ildə modelliklə vidalaşacağını söyləyib. Bundan əvvəlki açıqlamasında bədən quruluşunun formada olacağı qədər modelliyə davam etdəcəyini bildirsə də, görünür, bu qərarından vaz keçib.

Qeyd edək ki, Adriana dünyanın ən yüksək qonorarlı modellərindən biridir.

Milli.Az

