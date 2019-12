Cem Yılmaz uşaqlara kitab oxudu - FOTO

Türkiyənin tanınmış komediya ustası Cem Yılmaz uşaqlara kitab oxuyub.

Publika.az xəbər verir ki, Yılmaz Dr. Selçuk Şirin tərəfindən həyata keçirilən "1 milyon kitab" layihəsinə dəstək göstərib.

O, 0- 36 ay arası uşaqlara kitab oxuyub.

Komediya ustası, verdiyi açıqlamada bildirib ki, ilk 3 ay uşaqların inkişafı üçün çox vacibdir: "Türkiyədə hər il 1 milyon 300 minədək uşaq dünyaya gəlir və onların yalnız 300 mini ilk 3 yaşında kitabla əlaqə qurur. Kitabla münasibət qura bilməyən 1 milyon qardaşımız üçün nəsə etmək gözəl olmazmı? Layihənin internet ünvanından sifariş verərək kitabla tanış olmasına vəsilə ola biləcəyimiz çox sayda qardaşımız var. Onların həyatlarına birlikdə daxil olaq".

