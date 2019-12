Parisdəki etirazlarda 60-dan çox şəxs saxlanılıb.

Publika.az xəbər verir ki, pensiya islahatlarına etiraz aksiyasında həbs edilənlərin sayı əvvəlcə 28 olsa da, hazırda 65-ə çatıb.

Bu barədə şəhər polis idarəsinin Tvitter hesabında yazılıb.

Paytaxtda keçirilən genişmiqyaslı tətil ictimai nəqliyyatın hərəkətini iflic edib.

Aksiya yerli vaxtla saat 14.00-da başlayıb. Təhlükəsizliyin təmini məqsədilə Parisə 6000 polis və jandarma səfərbər olunub.

Ümumilikdə 250 nümayişin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

