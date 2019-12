Falkao "Qalatasaray"dan ayrılır?

Yay fasiləsində böyük səs-küylə "Qalatasaray"a transfer olunan Radamel Falkao tezliklə komandasını dəyişə bilər.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kolumbiya mətbuatı məlumat yayıb.

Cənubi amerikalılar ulduz futbolçunun "cim-bom"dan ayrılmaq qərarına gəldiyini iddia edib. Bildirilir ki, 33 yaşlı forvard artıq MLS liqasında çıxış edən klublarla danışıqlara başlayıb. "Qalatasaray"a gələndən zədələrdən əziyyət çəkən oyunçu qış fasiləsində ABŞ-a köçmək niyyətindədi.

Qeyd edək ki, Radamel Falkao "Qalatasaray"a "Monako"dan keçib.

Milli.Az

