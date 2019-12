Bir neçə müddətdir sevgili olduqları iddia edilən türkiyəli sənətçilər Furkan Andıç və Aybüke Pusat birlikdə görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar hava limanında obyektivlərə tuş gəlib.

Rol aldıqları "Her yerde sen" serialı final etdikdən sonra tətilə çıxdıqları bildirilən cütlük bununla da haqlarında çıxan eşq iddialarını gücləndirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.