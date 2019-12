Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində 24 ton saxta spirtli içki müsadirə edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 2 nəfər saxlanılıb.

Onlar saxta içkilərin hazırlanmasında şübhəli bilinir.

Qeyd edək ki, bu ilin iyulunda keçirilmiş bu cür əməliyyat nəticəsində 20 nəfər saxlanılmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.