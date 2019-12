İngiltərə Premyer Liqasının XV turunda "Everton"la qarşılaşan "Liverpul" böyükhesablı qələbəyə sevinib.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, "qırmızılar" bununla yeni rekord müəyyənləşdirib.

"Liverpul" ötən mövsümdən bəri Premyer Liqada məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasını 32-yə çatdırıb. Komanda bu matçların 27-də qələbə qazanıb, 5-də heç-heçə edib. Bununla "Liverpul" öz rekordunu yeniləyib.

Qeyd edək ki, "Liverpul" 15 turdan sonra 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

