"Yaprak dökümü" də Sədəf rolu ilə məşhurlaşan Seda Demir illər sonra kameralar qarşısına keçib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, 13 illik fasilədən sonra aktrisa televiziya verilişlərinin birinin qonağı olub. Seda maraqlı açıqlamaları, səmimi etirafları ilə yadda qalıb.

36 yaşlı aktrisa maraqlı təkliflər almadığından televiziya və serial aləmindən uzaq qaldığını da bildirib.

