Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğlu "Ən yaxşısı" verilişində qonaq olarkən deyib. Son günlər tənqid edilən bayağı ifaçılardan danışan musiqiçi yeni çıxan sənətçiləri təhqir edib:

"Azərbaycanda nə boyda sənətkarlar var. Onların tələbələri var, yollarını davam etdirəcəklər.

Bayağı ifaçılar 10-20-30 il əvvəl də var idi, gələcəkdə də olacaqlar. İnstaqram əxlaqsızları müğənni edib".

