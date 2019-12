"Barselona" klubu futbolçusu Ansu Fatinin müqaviləsinin müddətini artırıb.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi 17 yaşlı hücumçu ilə müddəti 2022-ci ilə qədər olan sözləşmə imzalayıb. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

"Barselona" Fatinin sərbəstqalma məbləğini 170 milyon avro müəyyənləşdirib.

"Barselona"nın yetirməsi olan Fati bu mövsüm 11 oyuna 2 qol vurub.

Milli.Az

