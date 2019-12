"Liverpul"un baş məşqçisi Yürgen Klopp üçün İngiltərə Premyer Liqasının 15-ci turunda "Everton"la matç (5:2) əlamətdar olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, alman mütəxəssis bu görüşlə ölkə çempionatında 100-cü qələbəsini qazanıb. 53 yaşlı çalışdırıcı buna 159 oyunda nail olub.

Bu göstəriciyə Kloppdan daha tez təkcə Joze Mourinyo (142 oyun) çatıb.

Qeyd edək ki, "Liverpul" hazırda Premyer Liqada 43 xalla 1-cidir.

Milli.Az

