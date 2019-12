"Yuventus" komandasının argentinalı ulduzu Paulo Dybalanın məşhur müğənni Rihanna ilə səmimi görüntüsü yayılıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, onlar bir yerdə Londonda keçirilən bir ziyafətdə iştirak ediblər.

Gecədə Rihannanın qardaşı Rorrey Fenty də iştirak edib. Müğənninin Dibala ilə səmimi ünsiyyəti diqqət mərkəzində olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.