Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 4 milyard manatdan çox olub

Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:

2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 2,3 faiz artaraq 4 milyard 473,9 milyon manat olub.

Trend-in məlumatına görə, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 3 milyard 011,0 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 67,3 faizini təşkil edib.

2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,2 faiz artaraq 860,5 milyon manat olub.

Dövriyyənin 45,9 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 54,1 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşüb. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,6 faiz artaraq 395,0 milyon manat təşkil edib.

