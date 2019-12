Daxili İşlər Nazirliyində yeni təyinat olub.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Quba regional pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Hidayət Babayev Qusar Rayon Polis Şöbəsi rəisinin əməliyyat işləri üzrə müavini təyin olunub.

Həmin vəzifəni icra etmiş keçmiş müavin Qalib Hümbətov isə DİN-nin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə İdarəsinə əməliyyat müvəkkili vəzifəsinə təyinat alıb.

