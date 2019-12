Rusiya Dövlət Dumasının Bədən tərbiyəsi, idman, turizm və gənclər məsələləri komitəsi futbol matçları zamanı stadionlarda pivə satışına qoyulan qadağanı qaldıran qanun layihəsi tövsiyə edib.

"Report"un məlumatına görə, qanun layihəsi birinci oxunuşda nəzərdən keçiriləcək. İkinci oxunuşda digər idman növləri üzrə federasiyaların sorğuya cavabları əsasında düzəlişlər qəbul ediləcək.

Qeyd edək ki, Rusiyada idman obyektlərində pivə satışına qoyulan qadağa 2005-ci il yanvarın 1-dən qüvvədədir.



