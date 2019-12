Meqastar Tarkanın əmisi oğlu Taner Tevetoğlu vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 2 ildir xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə aparan 31 yaşlı Taner xəstəxanada dünyasını itirib. 2 uşaq atası olan Tevetoğlunun dəfn mərasimində Tarkan iştirak etməyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.