Leonardo Di Kaprionun sevgilisindən etiraf

22 yaşlı model Kamila Morena ilk dəfə akyorla olan sevgi münasibətlərindən danışıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, 2 ildir sevgi münasibəti yaşadığı aktyor ilə çox xoşbəxt olduğunu bildirib. Ancaq Kamila etiraf edib ki, hazırda modellikdən başqa aktrisalıqla da çox maraqlandığını etiraf edib.

"Çox adam düşünür ki, Leo ilə filmlərdə rol almaq üçün birlikdəyəm. Ancaq biz həqiqi hisslərimizə inanırıq".

Müsahibəsində Morena başqa bir mövzuya - onunla Dikaprio arasındakı yaş fərqinə də toxunub:

"İnanıram ki, hər kəs istədiyi şəxslə münasibət qurmağa haqqı var!" - Kamila deyib.

Milli.Az

