Türkiyəli müğənni Ömür Gedik klip çəkilişi üçün göydələnə çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sosial şəbəkədəki paylaşımları ilə adından söz etdirən sənətçi bu görüntüləri də izləyiciləri bölüşərək, onları həyəcanlandırıb.

"46-cı mərtəbədə qorxudan öldüm-dirildim. Yeni klipimiz 9 dekabrda yayımlanacaq" deyə, o, paylaşımda qeyd edib.

İzləyiciləri isə müğənniyə bu cür riskə getməməsini tövsiyyə ediblər.

Milli.Az

