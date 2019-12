Yatmaq formanız xarakterinizdən xəbər verir

Hansı formada yatmağınız birbaşa xarakteriniz ilə əlaqəlidir. Yatarkən qollarını önə uzadan şəxslər çoxdur. Ətrafa çox açıq olurlar. Bundan başqa şübhəli və mənfi tiplərdir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, hansı yatış formasının nə məna verdiyini bilmək üçün aşağıdakı məlumatı oxuyun:

Yastıq qucaqlamaq

Yastığı qucaqlayaraq, ya ayaqlarının arasına alaraq yatmaq bir çox insanların təbiətindən irəli gəlir. Bu insanlar dostluq, ailə və şəxsi münasibətlərinə çox bağlı olurlar. Başqalarına kömək etməyi sevir və öz zövqlərinə heyrandırlar.

Kötük pozası

Belə insanlar əlləri, ayaqları dümdüz şəkildə yatırlar. Bu insanlar çox sosial, güvəniləcək tipdirlər. Bəzən də çox saf olurlar.

Döl pozası

Ən sıx rastlanan yatış formasıdır. İnsan ayaqlarını qarnına doğru bükərək yatır. Kənardan baxanda çətin insan kimi görünsələr də, daxildən utancaq və həssasdırlar.

Xoruldayaraq yatmaq

Xoruldamaq əlimizdə olan bir şey deyil. Araşdırmaçılar bu insanların yüksək duyğulara sahib olduğunu, depressiya və aqressivliyi də yüksək səviyyədə yaşadığını deyirlər. Həyatlarının hər anını gözəl yaşayan və ehtiraslı biri olurlar.

Əsgər yatışı

Arxası üstə qolları yanda əsgər kimi yatış formasının bəzi iş sahiblərinə məxsus olduğu deyilir. Bu insanların ciddi xarakteri və çox gözləntiləri olur.

Əsnəmə forması

Yatarkən qollarını önə uzadan şəxslər çoxdur. Ətrafa çox açıq olurlar. Bundan başqa şübhəli və mənfi tiplərdir. Qərar verərkən çox düşünürlər, ancaq ağıllarına bir şey gəldisə, onu etmədən əl çəkməzlər.

Dəniz ulduzu forması

Arxası üstə yatıb, qollarını və ayaqlarını iki yan tərəf ayıranlar sadiq tiplərdir və dostlarını öz həyatlarından üstün tuturlar.

Yarım əsgər, yarım dəniz ulduzu

Bu insanlar nə əsgər kimi dümdüz, nə də dəniz ulduzu kimi səpələnmiş şəkildə yatırlar. Təbiəti sevən və başqa insanlardan çox tez təsirlənən tiplərdir.

Sərbəst yatış forması

Üzlərini yastığa qoyub əllərini yastığın altına keçirərək yatanlar çox sosial və tələskəndirlər. Daxillərində gizli sinir var və tənqidə qarşı həssas olurlar.

