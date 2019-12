Mbappe 10-luqda

PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappe klub tarixinin ən çox qol vuran 10 futbolçu siyahısına düşüb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı futbolçu Liqa 1-in 16-cı turunda "Nants"la oyunda dubl etməklə qol hesabını 71-ə çatdırıb. O, bu nəticəni 101 matçda qazanıb.

Həmin 10-luq:

1. Edisson Kavani -195 qol

2. Zlatan İbrahimoviç - 156 qol

3. Pedro Pauleta - 109 qol

4. Dominik Roştu - 100 qol

5. Mustafa Daleb - 98 qol

6. Fransua M'Pellet - 95 qol

7. Safet Suşiç - 85 qol

8. Anhel Di Maria - 78 qol

9. Rai - 72

10. Karlos Biançi, Kilian Mbappe - 71 qol

Milli.Az

