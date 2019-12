Azərbaycanda yüksək vəzifəli şəxs İŞDƏN ÇIXARILDI

Daxili İşlər Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub.

Publika.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə görə, DİN-in Mətbuat xidmətinin rəis müavini, “Mübariz Keşikdə” qəzetinin redaktoru, polis polkovniki Cavid Xaspoladov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə bağlı təqaüdə göndərilib.

Qeyd edək ki, C.Xaspoladov xidmətləri fəaliyyəti dövründə DİN-in bir çox mükafatlarına layiq görülüb, “İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.