Populyar amerikalı aktyor, müğənni, bəstəkar, şair, prodüser və prodüser Castin Timberleykin 7 ildən bəri nikahda olduğu xanımı Cessika Bilə xəyanət etdiyi aşkarlanıb.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 38 yaşlı Timberleykin sevgilisi Alişa Ueynraytdır. Aktyorla sevgilisi Nyu-Orleandakı otellərdən birinin eyvanında paparassilərə "hədəf" olublar. Bu zaman Timberleykin barmağında nişan üzüyü də yoxdu.

Timberleyklə Bilin Silas adlı oğulları da var.

Milli.Az

