Intel-ə bir zərbə də Amazon-dan: Serverlərdə ARM çipsetlər istifadə ediləcək

Amazon dünya nəhəngi olaraq bu günə qədər öz serverlərindən İntel Xeon çipsetlərindən istifadə edirdi. Lakın yeni çıxan xəbərlərə görə Amazon Xeon çipsetlərdən razı qalmadığına görə server prosessorları olaraq ARM arxitekturalı çipsetlərdən istifadə edəcək.

Milli.Az technote.az-a istinadən bildirir ki, yeni çipsetlər İntel-ə nəzərən 20% daha güclü olacaq. Keçən ildən satışa çıxan ARM server çipsetləri bu il 2-ci nəsil ilə yenilənəcək.

2-ci nəsil ARM çipsetləri İntel-ə nəzərən 20% daha güclü olacaq və 2 dəfə daha çox nüvəyə malik olacaqdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.