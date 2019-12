Apple Watch canlı yayımda eksperti yalançı çıxardı

İstifadəçilərin həyatını asanlaşdıran "Apple Watch", hətta canlı yayımlara da müdaxilə edə bilir.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, BBC-nin efirində gözlənilmədən aktiv olan "Siri" meteorologiya ekspertini yalançı çıxarıb.

"Apple Watch" üzərindən istifadəçilərin komandasını gözləyən "Siri" gözlənilməyən anda da aktivləşə bilir. Gündəlik həyatda rast gəldiyimiz bu hadisə canlı yayımda baş verəndə isə ortaya komik anlar çıxır.

BBC-də hava proqnozunu təqdim edən meteorologiya eksperti Tomas Şafernaker Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi bölgələrində gözlənilən soyuq hava və qarla bağlı danışan zaman "ağıllı" saatı aktivləşərək, yayıma müdaxilə edir.

Şafernaker qarla bağlı xəbərdarlıq edərkən, "Siri" qar gözlənilmədiyini elan edir. Şafernaker gözlənilməz hadisədən dolayı üzr istəyib, xəbər spikeri isə zarafatyana "ancaq sənin təxmininlə qar yağacağı gözlənilirdi" deyib.

Şafernaker canlı yayımda saatı "çalışdırmasa da" assistent bəzi kəlmələri müraciət hesab edərək, avtomatik aktivləşə bilir.

Milli.Az

